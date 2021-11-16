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Далі-хліб
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"Анторопоморфний хліб". Сальвадор Далі. 1932 рік
Вівторок, Листопад 16, 2021 - 08:45
До теми
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21
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Наука
«Ганьба!» і щастя
Юрій Андрухович
Ту осінь, а потім і зиму ми прожили під рутівські касети. І якби відтоді все пішло по-найгіршому, ті касети залишались би з нами як знак чи принаймні єдиний доказ: ні, не наснилося
12.11.21
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Дискурси
Зміна голосу може змінити ідентичність
Жан Абітбол
Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який є одночасно струнним і духовим. На світі є 7 млрд людей і 7 млрд унікальних голосів
12.11.21
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Наука
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21
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У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21
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Штука
Прокляття вільного часу
Станіслав Комарек
У суспільстві сучасного типу заборонено добровільно бути не лише бідним, а й скромним. Ці нібито банальні факти не зашкодить іноді пригадати
12.11.21
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Дискурси
Любов натвердо
Тарас Прохасько
Дуже виразно бачу, як тіло міста скорочується, коцюрбиться. Залишається справжнім тільки там, де його утверджує чорно-білий скелет бруківки
11.11.21
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Дискурси
Що розповість відбиток пальця?
Піт у відбитку пальця містить продукти метаболізму.
11.11.21
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Наука