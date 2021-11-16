Назви гідрант сином

Ганна Улюра

Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.