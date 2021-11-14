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Міськові Барбарі мало бути 50 років 13 листопада
Неділя, Листопад 14, 2021 - 23:30
До теми
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21
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Наука
Подорожній Аґнон
Василь МАХНО
В офіційних установах англійська мова змінила, як вартовий змінює втомленого напарника, турецьку, але кури відкликалися на гебрейську, арабську, грецьку чи навіть їдиш
13.11.21
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Дискурси
Зміна голосу може змінити ідентичність
Жан Абітбол
Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який є одночасно струнним і духовим. На світі є 7 млрд людей і 7 млрд унікальних голосів
12.11.21
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Наука
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21
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У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21
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Штука
Що розповість відбиток пальця?
Піт у відбитку пальця містить продукти метаболізму.
11.11.21
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Наука
Не хейти антивакцинатора
Олександр ЯБЧАНКА
Кожен має усвідомити свою частину відповідальності і зробити те, що піде на користь, або бодай не робити того, що зашкодить іншим.
11.11.21
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Україна
Таємниці еротичних вібраторів у Галичині
Юрій Винничук
«Вібрація – це життя. Чарівною силою він відкине ваші роки. Кожен нерв, кожен волосок вашого тіла тремтітимуть від сили власних пробуджених сил»
10.11.21
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Дискурси