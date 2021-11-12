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Мішель Лапіні «Повінь»
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знимка Мішеля Лапіні «Повінь» перемогла у конкурсі “Довкілля майбутнього”
П'ятниця, Листопад 12, 2021 - 09:45
До теми
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
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12.11.21
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У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21
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Штука
Таємниці еротичних вібраторів у Галичині
Юрій Винничук
«Вібрація – це життя. Чарівною силою він відкине ваші роки. Кожен нерв, кожен волосок вашого тіла тремтітимуть від сили власних пробуджених сил»
10.11.21
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Дискурси
Побачити минуле
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Древній Звенигород, Крилос, Холм. Червен, Спас і Перемишль. Побачити, якими були міста княжої доби, дає можливість архітектурна археологія – галузь, що у нас наразі лише на етапі створення
10.11.21
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Галичина
До джерел віри в секулярній пустелі
о. Олег ГІРНИК
Справжня хула супроти Святого Духа настає тоді, коли в Церкві перестають розпізнавати харизми і скеровувати їх на добро Божого люду
09.11.21
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Дискурси
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Василь СТЕФАНИК
У День української писемності та мови і Радіодиктанту національної єдності нагадаємо собі давнього промотора справи української писемності – малу Доцю з новели Василя Стефаника. "Наука йшла тихонько, лишень чути було млясканя губів, як газди мочьили луфко в роті. А білявенька Доця заглядала кождого, чи добре пише"
09.11.21
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Минуле
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21
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Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21
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Україна