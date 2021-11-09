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При однакових правах у всіх однакова сила
Станіслав Оріховський
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Підпис
Василь СТЕФАНИК
У День української писемності та мови і Радіодиктанту національної єдності нагадаємо собі давнього промотора справи української писемності – малу Доцю з новели Василя Стефаника. "Наука йшла тихонько, лишень чути було млясканя губів, як газди мочьили луфко в роті. А білявенька Доця заглядала кождого, чи добре пише"
09.11.21
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Минуле
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21
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Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21
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Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21
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Штука
Мертвим свобода не потрібна
Андрій Бондар
Все вони прекрасно могли зробити. Могли, але не схотіли. «Там прикрасимо, там прибрешемо, там когось звільнимо – і пронесе»
08.11.21
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Дискурси
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21
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Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21
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Дискурси
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21
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Минуле