крихітна свічечка

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День української писемності
Вівторок, Листопад 9, 2021 - 09:45
До теми
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21
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Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21
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Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21
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Штука
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21
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Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21
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Дискурси
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21
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Минуле
Син шофера, племінник шофера
Василь МАХНО
У шофери тоді, у шістдесяті, йшли масово, мода така була чи що? Шóфер тоді був кум королю, а шоферство уважалося козирною професією.
06.11.21
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Дискурси
Як павуки плетуть павутину?
За допомогою інфрачервоних камер та штучного інтелекту науковці реконстрували один з найзагадковіших видів поведінки у природному світі.
06.11.21
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Наука