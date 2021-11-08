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Led Zep IV
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50 років четвертому альбому Led Zeppelin
Понеділок, Листопад 8, 2021 - 00:45
До теми
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21
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Наука
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21
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Минуле
Як павуки плетуть павутину?
За допомогою інфрачервоних камер та штучного інтелекту науковці реконстрували один з найзагадковіших видів поведінки у природному світі.
06.11.21
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Наука
Євпраксія: сповідь про насильство
Олеся Ісаюк
Про що нам написав Загребельний? Про жіночий досвід ХХ століття? А може, це про наш український народ, з якого збиткувалися спершу російська імперія, а потім совєти?
05.11.21
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Україна
Загроза відновлення війни на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Боснії і Герцеговині загрожує розпад, а то й відновлення війни. Експерти припускають, що ескалація напруги в реґіоні зрежисована з Кремля.
05.11.21
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У світі
Кодекс мурахи
Тарас Прохасько
Аргументована неохота смерті може бути масовою, натомість страх – завжди тільки персональний, тільки твій. Як і сама смерть, яка є справою самотньою і остаточно правдивою.
04.11.21
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Дискурси
Церковна єдність: чи є альтернатива унії?
Анатолій БАБИНСЬКИЙ
Унійні церкви називають мостами між Сходом і Заходом. Однак мости необхідно вдосконалювати, розширяти, перебудовувати. Вони не можуть століттями залишатись такими ж
04.11.21
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Україна
Перша стипендія Шептицького
Оксана Палій
Cтипендія Шептицького у всій багатоликості складових частин проекту розгорнулася як певна система навігації для формування трендів майбутньої сучасної культури, що може і надалі виростати у цілісні системи міжкультурної комунікації.
03.11.21
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Штука