Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Не йдіть з собою на компроміс. Ви - все, що у вас є
Дженіс Джоплін
До теми
Перша стипендія Шептицького
Оксана Палій
Cтипендія Шептицького у всій багатоликості складових частин проекту розгорнулася як певна система навігації для формування трендів майбутньої сучасної культури, що може і надалі виростати у цілісні системи міжкультурної комунікації.
03.11.21
|
|
Штука
Дитячі ігри в дорослих
Олег Яськів
Глядач може сприймати цей фільм на різних рівнях інтелектуальної ієрархії: або як просту інсценізацію дитячих ігор, або як ігрову модель для психологічних експериментів, або як алегорію духовного стану сучасного світу. Причому ніхто не програє, тому що на кожному з цих рівнів гарантована найвища якість кіно.
02.11.21
|
|
Штука
Генетичні причини ожиріння
Науковці з Університету Вірджинії визначили 14 генів, які викликають, і три, які запобігають ожирінню. Отримані результати дозволяють створити нові методи лікування одного з найпоширеніших розладів здоров'я.
02.11.21
|
|
Наука
З листопадових днів
Уляна Кравченко
І сталося. В той день сповнилась Мрія І пісня голосна, про Сонце Молоде, полилася з душі...
01.11.21
|
|
Минуле
Свято мертвих
Остап ГРИЦАЙ
Раз у рік розпалюють люди світла на ваших могилах. Під сумовите "Co Святими" осінньої природи, вони озаряють ваше тихе царство пурпурою мерехтливих огнів, зупиняються біля тих ваших глухих могил і здається, що думають про вас
01.11.21
|
|
Минуле
Афини-малини
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Афиннєне, малиннєне, та й ви, люди, знайте, котрі їсте ни добрали, то ви добирайте. Афиннєне, малиннєне, та й ви, люди, чюйте, котрі їсте ни добрали, то ви тут ночуйте.
01.11.21
|
|
Дискурси
У процесі очікування
Юрко ТИМЧУК
Крім коронавіруснолокдауновакцинної драми, в театрі життя відбуваються інші епізоди, слідкувати за розвитком яких буде цікаво і корисно. Огляд подій тижня в Україні.
01.11.21
|
|
Україна
Історія повсякденного спротиву
Ольга Полюхович
Героями книжки стали класики української літератури, їхні твори (як і біографії) прочитані з погляду взаємин із північним сусідом, а відтак – і формування української тожсамости. При такій оптиці українська класика набуває несподіваного звучання.
01.11.21
|
|
Штука