Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Джерардо Дотторі «Умбрійське озеро»
головна
Джерардо Дотторі «Умбрійське озеро»
Вівторок, Листопад 2, 2021 - 23:45
До теми
Дитячі ігри в дорослих
Олег Яськів
Глядач може сприймати цей фільм на різних рівнях інтелектуальної ієрархії: або як просту інсценізацію дитячих ігор, або як ігрову модель для психологічних експериментів, або як алегорію духовного стану сучасного світу. Причому ніхто не програє, тому що на кожному з цих рівнів гарантована найвища якість кіно.
02.11.21
|
|
Штука
Генетичні причини ожиріння
Науковці з Університету Вірджинії визначили 14 генів, які викликають, і три, які запобігають ожирінню. Отримані результати дозволяють створити нові методи лікування одного з найпоширеніших розладів здоров'я.
02.11.21
|
|
Наука
З листопадових днів
Уляна Кравченко
І сталося. В той день сповнилась Мрія І пісня голосна, про Сонце Молоде, полилася з душі...
01.11.21
|
|
Минуле
Афини-малини
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Афиннєне, малиннєне, та й ви, люди, знайте, котрі їсте ни добрали, то ви добирайте. Афиннєне, малиннєне, та й ви, люди, чюйте, котрі їсте ни добрали, то ви тут ночуйте.
01.11.21
|
|
Дискурси
Історія повсякденного спротиву
Ольга Полюхович
Героями книжки стали класики української літератури, їхні твори (як і біографії) прочитані з погляду взаємин із північним сусідом, а відтак – і формування української тожсамости. При такій оптиці українська класика набуває несподіваного звучання.
01.11.21
|
|
Штука
Як ми вибираємо маршрут?
Наш мозок надає перевагу не найкоротшому шляху, а дорогам, що мінімально відхиляються від пункту призначення.
01.11.21
|
|
Наука
Пряма трансляція опери Мирослава Скорика «Мойсей»
31 жовтня 2021 року на сцені Львівської національної опери звучатиме опера «Мойсей» Мирослава Скорика – ювілейна вистава до 20-річчя прем’єри опери. На жаль, через локдаун вистава відбудеться у залі без глядачів, однак її транслюватимуть наживо на Facebook та YоuTube каналі театру
30.10.21
|
|
Штука
З фрески Джотто
Василь МАХНО
Не певен, що знайдеться хто-небудь, хто б з цілковитою упевненістю зміг сказати, що ніколи його сумління не підточувала спокуса зради чи відступництва
30.10.21
|
|
Дискурси