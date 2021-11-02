Кандинський-Квадрати

Партитури почерком корифея

Андрій Юркевич

Диригент – професія, яка примушує розвиватися все життя. Але найважливіше – руки, це пів професії! Якщо руки поставлені правильно, то можна не витрачати часу на слова, а пояснити мануально. Чим я і досі користуюся за кордоном.