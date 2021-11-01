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Малюнок на честь першої річниці Листопадового зриву із рукописної газети "Голос Табора"
Понеділок, Листопад 1, 2021 - 08:15
До теми
Як ми вибираємо маршрут?
Наш мозок надає перевагу не найкоротшому шляху, а дорогам, що мінімально відхиляються від пункту призначення.
01.11.21
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Наука
Пряма трансляція опери Мирослава Скорика «Мойсей»
31 жовтня 2021 року на сцені Львівської національної опери звучатиме опера «Мойсей» Мирослава Скорика – ювілейна вистава до 20-річчя прем’єри опери. На жаль, через локдаун вистава відбудеться у залі без глядачів, однак її транслюватимуть наживо на Facebook та YоuTube каналі театру
30.10.21
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Штука
З фрески Джотто
Василь МАХНО
Не певен, що знайдеться хто-небудь, хто б з цілковитою упевненістю зміг сказати, що ніколи його сумління не підточувала спокуса зради чи відступництва
30.10.21
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Дискурси
“Мотря”: обов’язок проти почуттів
Олеся Ісаюк
Історія, яка лягла в центр сюжету першої з повістей пенталогії Богдана Лепкого, відома всім, хто хоч трохи цікавився історією України. Заборонене кохання – очікуємо від автора розгортання цього сюжету. Втім очікування ці не справджуються.
30.10.21
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Україна
На згарищах
Орест Авдикович
В річницю смерті Ореста Авдиковича, непересічного галицького письменника – на згадку – його оповідання 1914 року
29.10.21
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Минуле
Екзопланета за межами Чумацького Шляху
Астрономам, можливо, вперше вдалося виявити планету за межами нашої галактики Чумацький Шлях.
29.10.21
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Наука
Партитури почерком корифея
Андрій Юркевич
Диригент – професія, яка примушує розвиватися все життя. Але найважливіше – руки, це пів професії! Якщо руки поставлені правильно, то можна не витрачати часу на слова, а пояснити мануально. Чим я і досі користуюся за кордоном.
29.10.21
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Штука
Ксенофоб Земмур – нова зірка французької політики
Максим МУЛЯР
У квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.
29.10.21
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У світі