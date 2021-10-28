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Marino Marini
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Маріно Маріні «Диво» (1959)
Четвер, Жовтень 28, 2021 - 21:30
До теми
Меч хрестоносця на морському дні
Поряд з ізраїльським узбережжям пірнальник виявив зброю, якій 900 років.
28.10.21
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Наука
За що карали греко-католицьких священиків Мостищини у 1930-х
Мар'ян ХОМЯК
«Легковаження для Польської держави», «висліди агітації ОУН» та інші провини греко-католицьких священиків Мостищини
27.10.21
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Минуле
Обрані вибирати
Володимир СЕМКІВ
Великим челенджем для нашого суспільства є плекання солідарного мислення, донесення до якомога ширшої кількості людей, що все залежить від спільного погляду.
26.10.21
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Україна
Слово
Юліта Гнатчак-Магунь
Вкрай рідко у нас буде можливість спростувати брехню – оскільки в нашій цивілізації є згода на неправдивий, фальшивий запис, то як може захистити себе одне звичайне слово?
26.10.21
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Минуле
З дуже стриманим оптимізмом
Юрко ТИМЧУК
Про те, як закінчується те, що починається добре, вже всі знають, але все ж хочеться вірити в добро, яке закохає зло. Або просто виведе то зло кудись і здасть на аналізи.
25.10.21
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Україна
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21
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Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21
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Наука
Право і претензія
Станіслав Комарек
Держава стала централізованим дистриб’ютором допомоги. В очах підопічних це вже не акт милосердя, а «законне право», без усвідомлення, що в «комплекті» є ще й обов’язок.
23.10.21
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Дискурси