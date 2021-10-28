Російські найманці тероризують населення ЦАР.

Про це йдеться в заяві Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

 

 

Російські найманці з приватної військової компанії «Ваґнера» причетні до насильницького переслідування та залякування мирних мешканців Центрально-Африканської Республіки, а також журналістів, співробітників гуманітарних місій та представників меншин у цій державі. З такою заявою виступило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, висловивши стурбованість ситуацією.

 

Російські найманці тісно співпрацюють з місцевою поліцією та військовослужбовцями ЦАР і, серед іншого, беруть участь у затриманнях, вказали в ООН. «Багато російських найманців причетні до системних і грубих порушень прав людини в ЦАР, включно зі свавільними затриманнями, тортурами та позасудовими стратами. Їхні жертви часто позбавлені права на правосуддя, вони не наважуються подавати офіційні скарги, що сприяє атмосфері безкарності», – зазначено в звіті.

 

До ООН неодноразово надходили повідомлення про причетність «ваґнерівців» до сексуального насильства як над жінками, так і чоловіками у багатьох реґіонах країни. Точна кількість постраждалих невідома, оскільки багато хто з них не наважуються звертатися до суду, побоюючись помсти, наголошується в заяві. ООН закликала уряд ЦАР «припинити будь-які відносини з приватним військовим персоналом, особливо з групою "Ваґнера", та виконувати міжнародні зобов'язання щодо притягнення порушників прав людини до відповідальності».

 

На початку жовтня влада ЦАР визнала, що під час наступу на позиції повстанців права людини порушували як урядові війська, так і російські «військові радники».

28.10.2021

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