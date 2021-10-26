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У людському товаристві все робиться дурнями і поміж дурнів
Еразм Ротердамський
До теми
Слово
Юліта Гнатчак-Магунь
Вкрай рідко у нас буде можливість спростувати брехню – оскільки в нашій цивілізації є згода на неправдивий, фальшивий запис, то як може захистити себе одне звичайне слово?
26.10.21
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Минуле
З дуже стриманим оптимізмом
Юрко ТИМЧУК
Про те, як закінчується те, що починається добре, вже всі знають, але все ж хочеться вірити в добро, яке закохає зло. Або просто виведе то зло кудись і здасть на аналізи.
25.10.21
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Україна
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21
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Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21
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Наука
Право і претензія
Станіслав Комарек
Держава стала централізованим дистриб’ютором допомоги. В очах підопічних це вже не акт милосердя, а «законне право», без усвідомлення, що в «комплекті» є ще й обов’язок.
23.10.21
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Дискурси
Найідеалістичніший народ у світі
Ілько ЛЕМКО
Люди прагнуть ілюзорного життя, несамовито хочуть легенд, ось звідки взявся наш політичний феномен.
23.10.21
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Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21
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Штука
У світлі недавньої втрати
Юрій Андрухович
Усі вони – хто здавна, хто, як Місько Барбара, цілком щойно – опинилися вже не тут, і мені бракує можливості викликати їх на скайпі...
22.10.21
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Дискурси