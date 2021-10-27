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веселка
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Рідкісне явище подвійної повної веселки (Дербишир, Англія). Знимка Денні Шеперда
Середа, Жовтень 27, 2021 - 09:30
До теми
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21
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Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21
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Наука
Найідеалістичніший народ у світі
Ілько ЛЕМКО
Люди прагнуть ілюзорного життя, несамовито хочуть легенд, ось звідки взявся наш політичний феномен.
23.10.21
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Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21
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Штука
У світлі недавньої втрати
Юрій Андрухович
Усі вони – хто здавна, хто, як Місько Барбара, цілком щойно – опинилися вже не тут, і мені бракує можливості викликати їх на скайпі...
22.10.21
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Дискурси
Чому ми робимо поспішні висновки?
Кармен Санчез, Девід Даннінг
Люди, які швидко переходять до висновків, більше схильні вірити у коспірологію та паранормальні явища, а також надто самовпевнені.
22.10.21
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Наука
“Олексій Корнієнко”: паноптикум стереотипів чи самопрепарування?
Олеся Ісаюк
Аномально щедрий текст на відверті сліди історичних стереотипів. Варто читати тим, хто займається реплікацією їхнього галицького варіанта
22.10.21
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Галичина
Нова «холодна війна»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія заявила про закриття своєї місії при НАТО через вигнання половини працівників, які насправді були шпигунами. Тим часом Альянс затвердив новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії.
22.10.21
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У світі