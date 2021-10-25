Те, що один може уявити, інший може зробити реальністю

Нормалізація нормальних людей

Роман Оксенюк

Велика любов, щоб бути великою не має бути однією й на все життя й закінчуватись смертю, і від того, що вона має початок і кінець, вона не перестає бути такою. Ми можемо переживати не один раз велику любов і щоразу це нова любов.