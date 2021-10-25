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Те, що один може уявити, інший може зробити реальністю
Жуль Верн
До теми
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21
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Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21
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Наука
Діяльність ініціативної групи із побудови партії
Тарас ПЛАХТІЙ
Політична партія яко наділений чуттям, свідомістю і волею мультирозумний організм, що спроможний пізнавати та змінювати світ і самовідтворюватися
23.10.21
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Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21
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Штука
Чому ми робимо поспішні висновки?
Кармен Санчез, Девід Даннінг
Люди, які швидко переходять до висновків, більше схильні вірити у коспірологію та паранормальні явища, а також надто самовпевнені.
22.10.21
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Наука
“Олексій Корнієнко”: паноптикум стереотипів чи самопрепарування?
Олеся Ісаюк
Аномально щедрий текст на відверті сліди історичних стереотипів. Варто читати тим, хто займається реплікацією їхнього галицького варіанта
22.10.21
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Галичина
Нова «холодна війна»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія заявила про закриття своєї місії при НАТО через вигнання половини працівників, які насправді були шпигунами. Тим часом Альянс затвердив новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії.
22.10.21
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У світі
Нормалізація нормальних людей
Роман Оксенюк
Велика любов, щоб бути великою не має бути однією й на все життя й закінчуватись смертю, і від того, що вона має початок і кінець, вона не перестає бути такою. Ми можемо переживати не один раз велику любов і щоразу це нова любов.
22.10.21
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Штука