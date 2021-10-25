Нова «холодна війна»

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

Росія заявила про закриття своєї місії при НАТО через вигнання половини працівників, які насправді були шпигунами. Тим часом Альянс затвердив новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії.