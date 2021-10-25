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Мирон Левицький. "Самітня неділя"
Понеділок, Жовтень 25, 2021 - 09:15
До теми
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21
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Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21
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Наука
Діяльність ініціативної групи із побудови партії
Тарас ПЛАХТІЙ
Політична партія яко наділений чуттям, свідомістю і волею мультирозумний організм, що спроможний пізнавати та змінювати світ і самовідтворюватися
23.10.21
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Дискурси
Чому ми робимо поспішні висновки?
Кармен Санчез, Девід Даннінг
Люди, які швидко переходять до висновків, більше схильні вірити у коспірологію та паранормальні явища, а також надто самовпевнені.
22.10.21
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Наука
Нова «холодна війна»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія заявила про закриття своєї місії при НАТО через вигнання половини працівників, які насправді були шпигунами. Тим часом Альянс затвердив новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії.
22.10.21
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У світі
Ано
Тарас Прохасько
Тотипотентність показує, наскільки будь-яке життя є цінним передовсім через те, що з ним може статися...
21.10.21
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Дискурси
Мозкова схема командної роботи
Коли команда працює над спільним завданням, у мозку її учасників виникає унікальний синхронізований стан.
21.10.21
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Наука
“Переписування історії”: чому корисно “дивитися через плече”
Олеся Ісаюк
Починається з розповіді спроквола, ніби перекочуються камінчики між пальцями. Поступово темп наростає, Україна починає звучати повноголосо, крещендо наростає
20.10.21
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Галичина