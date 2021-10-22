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Jaume Plensa «Water Soul»
головна
«Душа води» висотою 24 метри барселонського скульптора Жауме Пленса в бухті Нью-Йорку
П'ятниця, Жовтень 22, 2021 - 09:15
До теми
Чому ми робимо поспішні висновки?
Кармен Санчез, Девід Даннінг
Люди, які швидко переходять до висновків, більше схильні вірити у коспірологію та паранормальні явища, а також надто самовпевнені.
22.10.21
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Наука
Мозкова схема командної роботи
Коли команда працює над спільним завданням, у мозку її учасників виникає унікальний синхронізований стан.
21.10.21
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Наука
Енергетичний мазохізм Заходу
Путін користає з автодеструкційної кліматичної політики Європи, що готова завдати шкоди собі в ім'я недосяжних цілей є одним з найбільших актів демократичної самодиверсії в історії.
20.10.21
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Дискурси
Історія Європи (Х)
Артуро Перес-Реверте
Спартанці, діти чи дорослі, харчувалися мало й погано, жили в простих хатах, а також змалку привчалися бути скупими на слова.
19.10.21
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Дискурси
Заплутані перспективи
Юрко ТИМЧУК
З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде.
18.10.21
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Україна
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21
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Наука
Маленький Вавилон
Остап Українець
Українську вони вважають за непотрібну, а Україну – як тимчасове явище, скінченність якого варто би прискорити.
18.10.21
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Дискурси
За нашу і вашу свободу
Юлія Бондар
Це гасло донецьких шахтарів, які вболівали за Україну, говорили українською і боролися за українське, хоч українську історію цього краю було вкрадено, а європейське минуле знищено.
17.10.21
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Штука