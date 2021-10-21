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Хорхе Отейса
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Хорхе Отейса. 1988 рік
Четвер, Жовтень 21, 2021 - 10:15
До теми
Історія Європи (Х)
Артуро Перес-Реверте
Спартанці, діти чи дорослі, харчувалися мало й погано, жили в простих хатах, а також змалку привчалися бути скупими на слова.
19.10.21
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Дискурси
Заплутані перспективи
Юрко ТИМЧУК
З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде.
18.10.21
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Україна
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21
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Наука
За нашу і вашу свободу
Юлія Бондар
Це гасло донецьких шахтарів, які вболівали за Україну, говорили українською і боролися за українське, хоч українську історію цього краю було вкрадено, а європейське минуле знищено.
17.10.21
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Штука
Іранська «гра у кальмара»
Віталій Портников
Мені завжди було цікаво, як це люди, які укладають союз зі злом, думають перехитрити зло або що зло дозволить їм робити те, що їм заманеться…
17.10.21
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Дискурси
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!"
17.10.21
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Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21
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Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21
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Галичина