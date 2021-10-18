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Людина потребує не стільки любові, скільки розуміння
Джордж Орвелл
До теми
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21
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Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!"
17.10.21
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Минуле
Елегія тепла і дощу
Василь МАХНО
Найправдивіші розмови – розмови з собою, тобто увесь світ на мить стає твоїми словами, в яких приховано терпке відчуття досвіду
16.10.21
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Дискурси
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21
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Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21
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Галичина
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21
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У світі
Кажуть, він не вмер у Парижі
Мирослав Трофимук
Виразна антропологія, шляхетність рис його обличчя. І вишукане мовлення, специфічна «округлена» м’яка наспівна вимова й інтонації з ніжними дієзами і бемолями фонем
14.10.21
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Галичина
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21
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Дискурси