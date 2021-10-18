Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Хань Су-Тун
головна
Дерев'яна скульптура Хань Су-Туна
Понеділок, Жовтень 18, 2021 - 09:45
До теми
В канадку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу прямо у себе на подушці.
18.10.21
|
|
Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!"
17.10.21
|
|
Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21
|
|
Наука
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21
|
|
У світі
Україна як пригода
Микола Рябчук
Тривала “невидимість” сорокамільйонної нації на міжнародній арені не могла не позначитись на її баченні як світу, так і самої себе
14.10.21
|
|
Дискурси
У нас була машина
Тарас Прохасько
Якась розпечена вулиця у Бендерах або дрібний дощ у Ліді. Той випадок, коли тло не має значення...
14.10.21
|
|
Дискурси
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21
|
|
Штука
До пісенної серцевини
Уляна Горбачевська
«Ukraine – Terra Incognita» – абсолютно новий підхід до фольклору. До опери увійшли якраз ті пісні, що осідали в мені і я зрозуміла, що вони хочуть якогось монументального вислову.
13.10.21
|
|
Штука