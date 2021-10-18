Хань Су-Тун

Моя історія: Схід і не тільки

Оксана Муха

Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.