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Адам Міхнік нині святкує свої 75 років
Неділя, Жовтень 17, 2021 - 01:00
До теми
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21
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Наука
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21
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У світі
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21
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Штука
До пісенної серцевини
Уляна Горбачевська
«Ukraine – Terra Incognita» – абсолютно новий підхід до фольклору. До опери увійшли якраз ті пісні, що осідали в мені і я зрозуміла, що вони хочуть якогось монументального вислову.
13.10.21
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Штука
Життя – це такий банал
Галина КРУК. Юрко ПРОХАСЬКО
Навіщо давати людині тіло, як механізм, яким вона відгукується, пізнає світ, щоб у якийсь момент починати це тіло руйнувати?
13.10.21
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Галичина
Легендарні вар'яти, сьвірки і бзіки
Юрій Винничук
Минали сторіччя, на зміну одним сьвіркам приходили інші, але завше їх було достатньо для того, аби Львів мав свою родзинку
13.10.21
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Дискурси
Слідами спогадів Підзамча
Юлія Бондар
2021 року мистецька резиденція «Слідами спогадів Підзамча» разом із Jam Factory Art Center, який став учасником платформи «Magic Carpets», дослідили індустріальну спадщину району через особисті історії підзамчан.
12.10.21
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Штука
Допоки зірки не згасли…
Олексій Паляничка
Автори вистави кажуть, що у сузір’ї Єдинорога є 146 зірок, які можна побачити неозброєним оком. А чи можемо ми неозброєним оком побачити людину такою, як вона є, доки вона не віддалилася від нас за межі сфери Габбла, або доки вона ще не згасла?
12.10.21
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Штука