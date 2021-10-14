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Ненавиджу поширювати плітки, але що ж із ними можна ще робити
Аманда Лір
До теми
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21
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Штука
До пісенної серцевини
Уляна Горбачевська
«Ukraine – Terra Incognita» – абсолютно новий підхід до фольклору. До опери увійшли якраз ті пісні, що осідали в мені і я зрозуміла, що вони хочуть якогось монументального вислову.
13.10.21
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Штука
Слідами спогадів Підзамча
Юлія Бондар
2021 року мистецька резиденція «Слідами спогадів Підзамча» разом із Jam Factory Art Center, який став учасником платформи «Magic Carpets», дослідили індустріальну спадщину району через особисті історії підзамчан.
12.10.21
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Штука
Допоки зірки не згасли…
Олексій Паляничка
Автори вистави кажуть, що у сузір’ї Єдинорога є 146 зірок, які можна побачити неозброєним оком. А чи можемо ми неозброєним оком побачити людину такою, як вона є, доки вона не віддалилася від нас за межі сфери Габбла, або доки вона ще не згасла?
12.10.21
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Штука
Смерть книгарень
Андрій ЛЮБКА
Феномен книгарні відходить у минуле, а з ним поволі відходимо в минуле й ми, люди, раз і назавжди зачаровані її магією
12.10.21
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Дискурси
Прогулянка Микулинцями
Анастасія ЛУПАК
Не намилуєшся красою навколишніх просторих схиліве. Міцна бруківка крізь асфальт, порослий зеленню кам’яний паркан вздовж вулиці, одноповерхові будиночки...
12.10.21
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Галичина
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21
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Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21
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Україна