Jan Piecha

Допоки зірки не згасли…

Олексій Паляничка

Автори вистави кажуть, що у сузір’ї Єдинорога є 146 зірок, які можна побачити неозброєним оком. А чи можемо ми неозброєним оком побачити людину такою, як вона є, доки вона не віддалилася від нас за межі сфери Габбла, або доки вона ще не згасла?