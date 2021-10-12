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Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ
Зродились ми великої години
До теми
Прогулянка Микулинцями
Анастасія ЛУПАК
Не намилуєшся красою навколишніх просторих схиліве. Міцна бруківка крізь асфальт, порослий зеленню кам’яний паркан вздовж вулиці, одноповерхові будиночки...
12.10.21
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Галичина
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21
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Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21
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Україна
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21
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Штука
Від стовпа до стовпа
Олександр БОЙЧЕНКО
Щастя, як відомо, не є, але буває. Крім того, людині, буває, щастить іноді прийняти правильне рішення...
11.10.21
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Дискурси
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
11.10.21
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Наука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21
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Дискурси
Дресирувальник черепах
Віталій Портников
Ми черепахам поклоняємося – тому що не хочемо нікуди поспішати, нічого серйозно змінювати, віримо у власну досконалість і розраховуємо всіх обдурити.
10.10.21
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Дискурси