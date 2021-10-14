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Четвер, Жовтень 14, 2021 - 09:30
До теми
Прогулянка Микулинцями
Анастасія ЛУПАК
Не намилуєшся красою навколишніх просторих схиліве. Міцна бруківка крізь асфальт, порослий зеленню кам’яний паркан вздовж вулиці, одноповерхові будиночки...
12.10.21
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Галичина
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21
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Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21
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Україна
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21
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Штука
Від стовпа до стовпа
Олександр БОЙЧЕНКО
Щастя, як відомо, не є, але буває. Крім того, людині, буває, щастить іноді прийняти правильне рішення...
11.10.21
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Дискурси
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
11.10.21
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Наука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21
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Дискурси
Дресирувальник черепах
Віталій Портников
Ми черепахам поклоняємося – тому що не хочемо нікуди поспішати, нічого серйозно змінювати, віримо у власну досконалість і розраховуємо всіх обдурити.
10.10.21
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Дискурси