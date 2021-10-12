Щось ми згубили (а може, знайшли) на розпутті. Тут, в епіцентрі іржавих дротів та епох

Відволікаючі удари у голову

Юрко ТИМЧУК

Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.