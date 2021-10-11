Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»

Вікторія Химинець

«Україна Terra Incognita» переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.