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в галичині
галичина
Брама у будинку на вулиці Вітовського, 10
Понеділок, Жовтень 11, 2021 - 09:45
До теми
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita» переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21
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Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21
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Дискурси
Короткий метр до Мангеттена
Юлія Баір
Фестиваль продовжили на два тижні, переможця оголосять 18 жовтня. Тож ще є змога відшукати продовжені покази в кінотеатрах вашого міста, подивитися й проголосувати за найкращу короткометражку з добірки.
09.10.21
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Штука
Атена Пашко: Сила і ніжність
Мирослав МАРИНОВИЧ
Чимало розкутих людей вважають себе вільними, але насправді їхня свобода не поєднана з відповідальністю і стає сваволею. Атена Пашко була по-справжньому вільна. Нам бракує таких
09.10.21
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Галичина
Національна збірна з хорового співу
Тетяна Козирєва
Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Львівська національна державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначає 50-річчя, яке припадає на 17 жовтня – цього дня 1971 року відбулася перша репетиція хлопчачого хору.
08.10.21
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Штука
Неймовірна фізика рою мошок
Брендон Кайм
Мошки, які восени клубочаться у сонячних променях, подають важливі здогадки щодо принципів динаміки складних систем.
08.10.21
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Наука
Озерце. Продовження історії
Левко Довган
Закінчився другий фестиваль усної оповіді. Цьогоріч осінній, який відбувся всупереч всім обставинам. Без особливого розголосу, але зі сценою, конкурсною програмою, переможцями і гостями.
08.10.21
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Галичина
Focus «Moving Waves» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Один з найкрутіший альбомів всіх часів – щось невловиме, що створює неземний кайф від цієї музики
08.10.21
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Минуле