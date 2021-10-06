Зацикленість великого радіуса схожа на спрямованість. Тим і небезпечна

Хочу, щоб поезія була

Соломія ЧУБАЙ

Пишу з власного досвіду болю, або радості. Коли ми творимо музику з хлопцями, то намагаюсь їм дати ту емоцію. Це непростий процес, я практично як диригент: диригую ними і музикою,– і це круто, що вони є. Треба творити!