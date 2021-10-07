Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Ігрвінг-Пенн-повня
головна
"Перед повнею" (фрагмент). Ірвінг Пенн. 2006 р.
Четвер, Жовтень 7, 2021 - 08:45
До теми
Хочу, щоб поезія була
Соломія ЧУБАЙ
Пишу з власного досвіду болю, або радості. Коли ми творимо музику з хлопцями, то намагаюсь їм дати ту емоцію. Це непростий процес, я практично як диригент: диригую ними і музикою,– і це круто, що вони є. Треба творити!
06.10.21
|
|
Штука
Творимо духовну матрицю
Дмитро Кацал
Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!
05.10.21
|
|
Штука
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21
|
|
Наука
Уроки булінгу
Юрко ТИМЧУК
Для сучасної лексики термін "цькування" надто вишуканий, тому краще використовувати дієслова "щемити" або "чмирити". Огляд подій тижня
04.10.21
|
|
Україна
Лернейська гідра ностальгії
Американська, сформована за правилами та цінностями вільного світу, соцмережа перетворилася на ще один засіб русифікації віртуального простору.
04.10.21
|
|
Дискурси
Нобель з медицини – за дослідження відчуттів температури та дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну.
04.10.21
|
|
Наука
Любов до яскравих стрічок
Віталій Портников
Текст про те, як ми хочемо сподобатися власному народу, який мріє про диво і хоче заплітати стрічки
03.10.21
|
|
Дискурси
Дощ у Чорткові
Василь МАХНО
Ми живемо поміж слів і дощів, інколи вони ллються на нас суцільним, нестримним потоком
02.10.21
|
|
Дискурси