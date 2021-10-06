Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Себастьян Лучиво
головна
знимка Себастьяна Лучиво
Середа, Жовтень 6, 2021 - 01:15
До теми
Творимо духовну матрицю
Дмитро Кацал
Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!
05.10.21
|
|
Штука
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21
|
|
Наука
Нобель з медицини – за дослідження відчуттів температури та дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну.
04.10.21
|
|
Наука
Дощ у Чорткові
Василь МАХНО
Ми живемо поміж слів і дощів, інколи вони ллються на нас суцільним, нестримним потоком
02.10.21
|
|
Дискурси
Що в основі реальності – речі чи відносини?
Джон Горґан
Релігія і фізика мають спільне переконання, що вся реальність зводиться до єдиної першооснови. Чи є альтернатива ідеалізму та матеріалізму?
02.10.21
|
|
Наука
Перед зривом: вибір жінки
Олеся Ісаюк
Персоніфікація країни через жіночий образ не є чимось дивним. Так само є стандартним сюжет про ренегатство через любов до “чужинки”. Чайковський використав обидва.
01.10.21
|
|
Україна
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різнородні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21
|
|
Минуле
Відповідь на столітнє питання про походження життя
Ланка, якої бракувало в теорії хімічної еволюції, – коацерватна крапля. Її науковці розробили, щоби продемонструвати, як хімія еволюціонувала в біологію.
01.10.21
|
|
Наука