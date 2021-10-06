Себастьян Лучиво

Творимо духовну матрицю

Дмитро Кацал

Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!