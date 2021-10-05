Богуславський-гарбуз

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Володимир Богуславський. Львів. 2016 рік
Вівторок, Жовтень 5, 2021 - 10:15
До теми
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21
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Наука
Нобель з медицини - за дослідження відчуття температури та дотику
Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну – науковцям, які незалежно один від одного виявили ключові механізми відчуття людиною тепла, холоду, дотику і рухів свого власного тіла.
04.10.21
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Наука
Дощ у Чорткові
Василь МАХНО
Ми живемо поміж слів і дощів, інколи вони ллються на нас суцільним, нестримним потоком
02.10.21
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Дискурси
Що в основі реальності – речі чи відносини?
Джон Горґан
Релігія і фізика мають спільне переконання, що вся реальність зводиться до єдиної першооснови. Чи є альтернатива ідеалізму та матеріалізму?
02.10.21
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Наука
Перед зривом: вибір жінки
Олеся Ісаюк
Персоніфікація країни через жіночий образ не є чимось дивним. Так само є стандартним сюжет про ренегатство через любов до “чужинки”. Чайковський використав обидва.
01.10.21
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Україна
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різнородні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21
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Минуле
Відповідь на столітнє питання про походження життя
Ланка, якої бракувало в теорії хімічної еволюції, – коацерватна крапля. Її науковці розробили, щоби продемонструвати, як хімія еволюціонувала в біологію.
01.10.21
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Наука
Найнепевніші вибори в Німеччині
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Соціал-демократ Олаф Шольц привів свою партію до перемоги на виборах до Бундестаґу. Утім перемога ця доволі непевна, помітна лишень із «фотофінішем». Ще непевніше виглядає ситуація з майбутньою коаліцією.
01.10.21
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У світі