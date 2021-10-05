Глибокі думки — залізні цвяхи, ввігнані в розум. І нічим їх звідти не дістати

Нобель з медицини - за дослідження відчуття температури та дотику

Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну – науковцям, які незалежно один від одного виявили ключові механізми відчуття людиною тепла, холоду, дотику і рухів свого власного тіла.