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Панно Юрія Кульчицького
Понеділок, Жовтень 4, 2021 - 00:30
До теми
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різнородні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21
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Минуле
Відповідь на столітнє питання про походження життя
Ланка, якої бракувало в теорії хімічної еволюції, – коацерватна крапля. Її науковці розробили, щоби продемонструвати, як хімія еволюціонувала в біологію.
01.10.21
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Наука
Найнепевніші вибори в Німеччині
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Соціал-демократ Олаф Шольц привів свою партію до перемоги на виборах до Бундестаґу. Утім перемога ця доволі непевна, помітна лишень із «фотофінішем». Ще непевніше виглядає ситуація з майбутньою коаліцією.
01.10.21
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У світі
І немічного ворога поконавши мужески
Тарас Прохасько
У тій молитві про силу прийняти і відвагу змінити – мудрість відрізнити змінне від незмінного, силу від відваги – мудрість виглядає найсумнівнішою
30.09.21
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Дискурси
Європейська урбаністика Леопольда Левицького
У доробку графіка-авангардиста домінують дві образні теми – людина і місто. Ці два начала – гуманістичне й урбаністичне – концептуально взаємозалежні. Теми міста й людини супроводжували митця від початку творчого шляху аж до останніх його робіт.
30.09.21
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Штука
Олена Турянська: «Розчинення»
Світло і темрява, їхня взаємодія, рух людського життя у часі і просторі, а також часопростір, гравітаційне поле, яке ми творимо своїми життями – ці категорії не вперше постають як точки зацікавлення художниці Олени Турянської у її творчій практиці.
30.09.21
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Штука
З доповненою реальністю проти арахнофобії
Мобільний додаток дає змогу лікуватися експозиційною терапією проти страху павуків.
30.09.21
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Наука
Одного разу в бібліотеці
Ольга МАЦО
Тарас ПРОХАСЬКО, Юрій АНДРУХОВИЧ, Лариса ДЕНИСЕНКО та Василь МАХНО діляться своїми бібліотечними спогадами до Всеукраїнського дня бібліотек
30.09.21
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Україна