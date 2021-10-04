Європейська урбаністика Леопольда Левицького

У доробку графіка-авангардиста домінують дві образні теми – людина і місто. Ці два начала – гуманістичне й урбаністичне – концептуально взаємозалежні. Теми міста й людини супроводжували митця від початку творчого шляху аж до останніх його робіт.