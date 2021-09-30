Сербія і Косово змогли деескалувати ситуацію на кордоні.

Напруженість між Белградом і Приштиною виникла після рішення уряду Косова не пропускати на свою територію автомобілі з сербськими номерами.

 

 

Белград і Приштина досягли в четвер, 30 вересня, угоди про деескалацію в Північному Косові. Про це повідомив у Twitter спеціальний представник Європейської Унії в Західних Балканах Мирослав Лайчак (Miroslav Lajčák), який проводить у Брюсселі перемовини з представниками Сербії та Косова.

 

«Ми домовилися! Після двох днів інтенсивних переговорів ми досягли угоди про деескалацію», – написав він.

 

Згідно з текстом угоди з трьох пунктів, яку опублікував Лайчак, сили НАТО KFOR замінять на лінії розмежування в Косові підрозділ приштинських спецпризначенців, який другого жовтня повинен бути відведений від КПП «Яринє» і «Брняк».

 

Окрім того, представники ЄУ, Сербії та Косова домовилися створити робочу групу, яка займеться виробленням довгострокового вирішення проблеми номерів транспортних засобів для мешканців Північного Косова, населеного переважно сербами. На більшості їхніх транспортних засобів встановлені сербські номерні знаки, тоді як влада Косова вимагає замінити їх на косовські номери.

 

Ситуація на кордоні між Косово і Сербією загострилася 20 вересня, коли сотні косовських поліціянтів, зайняли КПП «Яринє» і «Брняк». Силовики почали примусово знімати з автомобілів сербські номери, замінюючи їх на косовські і стягуючи за це п’ять євро мита. Серби, обурені діями косовських силовиків, підігнали до переходів понад чотири сотні авт і заблокували прикордонні переходи. Після цього в прикордонну зону був відряджений підрозділ приштинських спецпризначенців. У відповідь Сербія привела свої війська в бойову готовність.

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