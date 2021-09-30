Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Щастя – це трикутник, а в нім три боки: віра, надія, любов
Богдан-Ігор Антонич
До теми
Європейська урбаністика Леопольда Левицького
У доробку графіка-авангардиста домінують дві образні теми – людина і місто. Ці два начала – гуманістичне й урбаністичне – концептуально взаємозалежні. Теми міста й людини супроводжували митця від початку творчого шляху аж до останніх його робіт.
30.09.21
|
|
Штука
Олена Турянська: «Розчинення»
Світло і темрява, їхня взаємодія, рух людського життя у часі і просторі, а також часопростір, гравітаційне поле, яке ми творимо своїми життями – ці категорії не вперше постають як точки зацікавлення художниці Олени Турянської у її творчій практиці.
30.09.21
|
|
Штука
З доповненою реальністю проти арахнофобії
Мобільний додаток дає змогу лікуватися експозиційною терапією проти страху павуків.
30.09.21
|
|
Наука
Про поезію та про мову – про Миколу Вінграновського
У проєкті «POETY. Діалог поколінь» про українського поета-ювіляра Миколу Вінграновського говорять поет і прозаїк Юрко Іздрик та поет і культурний менеджер Григорій Семенчук. Модерує – літературознавець Микола Рябчук.
29.09.21
|
|
Штука
Сучасна ікона. Єжи Новосельський
Послуговуючись образною мовою нефігуративного авангардного живопису, Юрій Новосельський створював ікони, потім – іконостаси, а зрештою архітектуру православних церков.
29.09.21
|
|
Штука
Дні польського кіно
Окрім вечора Станіслава Лема та показів у кінотеатрах, фестиваль XVI Дні польського кіно пропонує онлайн-перегляди стрічок: «Аматори» Івони Секежинської, «Убий це і виїдь із цього міста» Маріуша Вільчинського, «Якнайдалі звідси» Пйотра Домалевського.
29.09.21
|
|
Штука
Із практики міжконфесійної конкордії
Мар'ян ХОМЯК
Як римо-католицька парафія коморувала у греко-католицькому храмі в Судовій Вишні 1865 року
28.09.21
|
|
Минуле
Швейцарський кузен Філіпа Рота
Ганна Улюра
Це таки сімейний роман. Не так біографія, як анамнез. Не так історія, як антиісторія. Станіслав, Варшава, Владивосток, Нью-Йорк, Відень, Лондон, Рим, Віллах. Географія роману. Для спраглих пошукати фактів, на які Камінський нарощує свої вигадки, простору має вистачити.
27.09.21
|
|
Штука