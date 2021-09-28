Гриневич-стіна

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Сергій Гриневич
Вівторок, Вересень 28, 2021 - 08:30
До теми
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21
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Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21
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Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21
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Наука
Колишня столиця
Василь МАХНО
І коли ти з провінційних околиць, то по-особливому вдивляєшся й вслухаєшся в наколишнє, бо від цього залежить, з яким багажем ти вийдеш з цього місця.
25.09.21
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Дискурси
“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби
Олеся Ісаюк
Чому про гетьмана Петра Сагайдачного так мало художніх текстів? Може, він не вписується в народницький канон?
24.09.21
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Україна
Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері
На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».
24.09.21
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Штука
Кремлівський газовий шантаж
Максим МУЛЯР
Лише сліпий може не зауважити «руку Кремля» у актуальному рекордному зростанні цін на газ у Європі. Піддасться ЄУ на шантаж?
24.09.21
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У світі
Навіть при зміні клімату світ не приречений
Бьорн Ломборґ
Майже половина молодих американців вважають, що "людство приречене". Однак, хоча зміна клімату є проблемою, паніка безпідставна
24.09.21
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Дискурси