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Світанок у Бордо. Знимка Laurian Ghinitoiu
Понеділок, Вересень 27, 2021 - 09:30
До теми
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21
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Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21
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Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21
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Наука
Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері
На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».
24.09.21
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Штука
Заручниця ревізії
Роксана Харчук
Якісна програма з літератури в школі прямо залежить від укладання академічної історії української літератури, яка й покаже і розвиток нашого письменства, і його вершинні твори. Поки що маємо ситуативну шкільну програму, в якій домінує не критерій непроминальної естетичної цінності, а різного роду доцільність.
24.09.21
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Штука
Кремлівський газовий шантаж
Максим МУЛЯР
Лише сліпий може не зауважити «руку Кремля» у актуальному рекордному зростанні цін на газ у Європі. Піддасться ЄУ на шантаж?
24.09.21
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У світі
Навіть при зміні клімату світ не приречений
Бьорн Ломборґ
Майже половина молодих американців вважають, що "людство приречене". Однак, хоча зміна клімату є проблемою, паніка безпідставна
24.09.21
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Дискурси
Вуличний атеросклероз
Тарас Прохасько
Я бачу колапс. Я бачу неефективність. Гине щось дуже важливе. Щось надто солдатське. Я втрачаю віру у командирів. Довіру до проводу.
23.09.21
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Дискурси