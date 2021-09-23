Постійні члени РБ ООН виставили «Талібану» умови визнання.

Таліби рішуче не погодилися з цими вимогами.

Забіхул Муджахід

П'ять постійних членів Ради Безпеки ООН узгодили в середу, 22 вересня, спільну позицію щодо евентуального визнання ісламістського руху «Талібан» як нової влади в Афганістані. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша. США, Велика Британія, Франція, Росія і Китай за його словами, запевнили, що виступають за «мир і стабільності в Афганістані, в якому без проблем і дискримінації може розподілятися гуманітарна допомога».

Крім того, перелічені держави прагнуть бачити «Афганістан, в якому поважають права жінок, і дівчат, Афганістан, який не є оплотом тероризму», вказав Ґутерріш після закінчення перемовин з міністрами закордонних справ США, Великої Британії, Франції, Росії і КНР в рамках Генеральної асамблеї ООН, що проходить в Нью-Йорку. За словами генсека, постійні члени РБ ООН закликають талібів створити уряд, в якому «представлені всі частини населення».

Зустріч, відбулася за ініціативою британської міністерки закордонних справ Елізабет Трас (Elizabeth Truss). За словами неназваного представника адміністрації США, перемовини пройшли в «конструктивному» ключі, сторони виявили збіг позицій з багатьох питань. «Не думаю, що хто-небудь з них задоволений складом перехідного уряду, навіть китайці», – зазначив чиновник.

Рух «Талібан» вже встиг відреагувати на умови, висунуті постійними членами РБ ООН. Його представники заявили, що про неприйнятність цих вимог. «Умови визнання нашого уряду, висунуті міжнародним співтовариством, неприйнятні й неприйнятні і порушують міжнародне законодавство», – наводить телеканал Sky News Arabia слова заступника міністра інформації та культури нового уряду Афганістану Забіхула Муджахіда. За його словами, таліби «прагнуть встановити [c іншими державами] тісні дипломатичні відносини, засновані на взаємній повазі».