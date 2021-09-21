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Правильний тон той, з якого легко перейти як у форте, так і в піаніссімо
Соломія Крушельницька
До теми
З історії плавання одного дому
Уляна Галич
Дім, описуваний поетом, витворений матерією його текстів – розташований поза межами усталених топосів, майже не піддається локалізації, не узгоджується з будь-якими координатами. Це та приватна територія, простір, момент, у якому можлива справжня абсолютна свобода, не обмежена соціальними нормативами, правилами, законами.
21.09.21
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Штука
Музика (буквально) зцілює серця
Між музикою і кардіологією багато спільного. Музика дозволяє як розуміти, так і лікувати людські серця.
21.09.21
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Наука
Галичина 1914–1923 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Продовження амбітного проєкту бібліографічного опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
21.09.21
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Минуле
Трохи грошей
Юрко ТИМЧУК
Коли невідомо, про що йдеться, то йдеться про гроші – казали старі й іноді розумні люди. Тепер про роздуми попередників можуть подумати нові старі й іноді розумні. Огляд подій тижня в Україні.
20.09.21
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Україна
Нарбут — український бренд
Нарбут синтезував сотні джерел (від середньовічних рукописів ХІ століття до гравюр, вишуканих ювелірних виробів, розкішних тканин і архітектури XVII–XVIII століть, а також прекрасних народних ремесел) у єдину візуальну форму, що сприяла національному пробудженню, і то не лише в його часи, а й у наступні десятиліття.
20.09.21
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Штука
Променистість тіні: Петро Гуменюк
Олена Субач
Транслюючи характерні для альтернативного мистецтва 80-х незахищеність та некомфортність, Петро Гуменюк створив власну міфологічну концепцію, засновану на єдності сакрального і профанного, вічного і минущого, гротеску і святобливого трепету перед сущим.
20.09.21
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Штука
Соціально активних вакцинувати першочергово?
В перспективі обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, можна буде швидше скасувати, якщо спочатку вакцинувати молодих.
20.09.21
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Наука
Пам'ятати точніше
Андрій Бондар
Наскільки примарною є тонка плівка цивілізованости, наскільки легко маніпулювати людиною без ґрунту, наскільки важливим є вибір "проти шерсті"...
20.09.21
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Дискурси