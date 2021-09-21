Правильний тон той, з якого легко перейти як у форте, так і в піаніссімо

Нарбут — український бренд

Нарбут синтезував сотні джерел (від середньовічних рукописів ХІ століття до гравюр, вишуканих ювелірних виробів, розкішних тканин і архітектури XVII–XVIII століть, а також прекрасних народних ремесел) у єдину візуальну форму, що сприяла національному пробудженню, і то не лише в його часи, а й у наступні десятиліття.