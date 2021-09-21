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Франсіско Гойя «Народження Діви»
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Франсіско Гойя «Народження Діви» (1774 р.)
Вівторок, Вересень 21, 2021 - 12:00
До теми
Нарбут — український бренд
Нарбут синтезував сотні джерел (від середньовічних рукописів ХІ століття до гравюр, вишуканих ювелірних виробів, розкішних тканин і архітектури XVII–XVIII століть, а також прекрасних народних ремесел) у єдину візуальну форму, що сприяла національному пробудженню, і то не лише в його часи, а й у наступні десятиліття.
20.09.21
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Штука
Соціально активних вакцинувати першочергово?
В перспективі обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, можна буде швидше скасувати, якщо спочатку вакцинувати молодих.
20.09.21
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Наука
Пам'ятати точніше
Андрій Бондар
Наскільки примарною є тонка плівка цивілізованости, наскільки легко маніпулювати людиною без ґрунту, наскільки важливим є вибір "проти шерсті"...
20.09.21
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Дискурси
Нові докази «оновлення» мозку у стані сну
У фазі швидкого сну мозок очищається від шкідливих речовин.
17.09.21
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Наука
Орден оборонців української мови
Остап Українець
Прагнення плекати мову як щось непорушне є травматичним механізмом самозахистуя. І ми від цього у досі не відвикли
17.09.21
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Дискурси
Ера космічного туризму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Місія Inspiration4, в рамках якої на орбіту було відправлено суто аматорський екіпаж, відкрила нову еру в історії освоєння космосу. Еру космічного туризму.
17.09.21
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У світі
«Асемічний переклад» в Асортиментній кімнаті
Олена Турянська зі Львова та Вольт Агапєєв із Києва творили роботи серії «Асемічний переклад» спеціально для Івано-Франківська завдяки листуванню. Кожна епістола є графічною та може бути розшифрованою у вільному форматі.
17.09.21
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Штука
За Джорджовою прилукою, під Менчулом
Тарас Прохасько
Вже за Ясинею напирають такі настоянки запахів лісових протягів і дистилятів приколійових трав, що можна більше в житті не шкодувати
16.09.21
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Дискурси