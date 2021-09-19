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головна
Фотографія Хімени Хінцпетер, із серії "Мої люде"
Неділя, Вересень 19, 2021 - 23:45
До теми
Пахуче мило
Микола Шанта
Любовна історія. Фраґмент перекладу роману «Паннонське чудовисько»
17.09.21
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Дискурси
Нові докази «оновлення» мозку у стані сну
У фазі швидкого сну мозок очищається від шкідливих речовин.
17.09.21
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Наука
Ера космічного туризму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Місія Inspiration4, в рамках якої на орбіту було відправлено суто аматорський екіпаж, відкрила нову еру в історії освоєння космосу. Еру космічного туризму.
17.09.21
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У світі
«Асемічний переклад» в Асортиментній кімнаті
Олена Турянська зі Львова та Вольт Агапєєв із Києва творили роботи серії «Асемічний переклад» спеціально для Івано-Франківська завдяки листуванню. Кожна епістола є графічною та може бути розшифрованою у вільному форматі.
17.09.21
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Штука
Русини надають полиск
Микола Шанта
Мало хто з сербів прийме цю тезу, але я вважаю, що ми дізнаємося правду про себе лише тоді, коли цю правду говорять люди, які живуть по сусідству
16.09.21
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Галичина
Розмова про поета у Домі поета з поетами
Проєкт «POETY. Діалог поколінь», ідейною натхненницею та головною виконавицею якого є українська музикантка Соломія Чубай, присвячений тому, щоб розкрити постаті класиків української поезії по-новому.
16.09.21
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Штука
Розмова кольором
Іван Остафійчук
Ретроспективна виставка «Іван Остафійчук. Живопис. Графіка» об’єднала понад 150 творів митця від найстаріших до найновіших, демонструючи творчу генезу та постійний формопошук. Відкрили її у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
16.09.21
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Штука
Жести допомагають вивчати мову?
Моторна система в мозку допомагає запам’ятовувати та пригадувати іноземну лексику.
16.09.21
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Наука