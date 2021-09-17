«Кіт» у пошуках суті

Ірина Юрченко

Що очікуватиме глядача на сцені вже через декілька років? Як проявляються новітні тенденції в театральних виставах? У якій формі та в якому форматі відбуватиметься передача актором (-ми) сюжету вистави? Чи зможе традиційний театр втримати свою авдиторію?