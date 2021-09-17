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П'ятниця, Вересень 17, 2021 - 00:00
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Розмова кольором
Іван Остафійчук
Ретроспективна виставка «Іван Остафійчук. Живопис. Графіка» об’єднала понад 150 творів митця від найстаріших до найновіших, демонструючи творчу генезу та постійний формопошук. Відкрили її у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
16.09.21
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Штука
Жести допомагають вивчати мову?
Моторна система в мозку допомагає запам’ятовувати та пригадувати іноземну лексику.
16.09.21
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Наука
Як збудження впливає на прийняття рішень?
Коли серце прискорено б'ється, люди (а також тварини) приймають погані рішення. Тепер вчені, здається, знають, чому.
15.09.21
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Наука
Діти Твої, Господи
Таня Єрмак
Разом із нами, українцями, плачуть наші будинки, вулиці, ліхтарі, рекламні вивіски, випуски новин по всьому світу і сам Бог, старенький і безсилий протистояти Злу-без-правил...
15.09.21
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Дискурси
«Кіт» у пошуках суті
Ірина Юрченко
Що очікуватиме глядача на сцені вже через декілька років? Як проявляються новітні тенденції в театральних виставах? У якій формі та в якому форматі відбуватиметься передача актором (-ми) сюжету вистави? Чи зможе традиційний театр втримати свою авдиторію?
14.09.21
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Штука
Ставка Кремнієвої долини на вічне життя
Антоніо Реґаладо
Молоді люди мріють бути багатими, а багаті люди мріють бути молодими. Безос фінансово зацікавився омолодженням
14.09.21
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Дискурси
Ідентичність театру: нова гравітація
Олена Спас
У театрі майбутнього пануватимуть технології, вистави стануть не «про кого», а «для кого», пасивні глядачі перевтіляться на активних співтворців; театр перетвориться з елітарного видовища на безпечний простір для діалогу.
14.09.21
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Штука
Культурна нація знає культури своїх меншин
Марко Роберт Стех
Українці не знають, а тим самим і не люблять своєї власної культури. Тому будують різні концепції сучасного або на суто економічних, або на політичних, або на ідеологічних елементах.
14.09.21
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Україна