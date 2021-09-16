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Клімт-змії
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"Водяні змії ІІ" (фрагмент). Густав Клімт. 1904-1907 рр
Четвер, Вересень 16, 2021 - 09:30
До теми
Жести допомагають вивчати мову?
Моторна система в мозку допомагає запам’ятовувати та пригадувати іноземну лексику.
16.09.21
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Наука
Як збудження впливає на прийняття рішень?
Коли серце прискорено б'ється, люди (а також тварини) приймають погані рішення. Тепер вчені, здається, знають, чому.
16.09.21
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Наука
«Кіт» у пошуках суті
Ірина Юрченко
Що очікуватиме глядача на сцені вже через декілька років? Як проявляються новітні тенденції в театральних виставах? У якій формі та в якому форматі відбуватиметься передача актором (-ми) сюжету вистави? Чи зможе традиційний театр втримати свою авдиторію?
14.09.21
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Штука
Ставка Кремнієвої долини на вічне життя
Антоніо Реґаладо
Молоді люди мріють бути багатими, а багаті люди мріють бути молодими. Безос фінансово зацікавився омолодженням
14.09.21
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Дискурси
Ідентичність театру: нова гравітація
Олена Спас
У театрі майбутнього пануватимуть технології, вистави стануть не «про кого», а «для кого», пасивні глядачі перевтіляться на активних співтворців; театр перетвориться з елітарного видовища на безпечний простір для діалогу.
14.09.21
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Штука
У майбутнє нема вороття
Олександр БОЙЧЕНКО
А не казав? Що то є – відзначати ювілей в інформаційну добу. Хто лиш у ці дні не говорить про Станіслава Лема. Дійшло до того, що вже і я говорю
13.09.21
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Дискурси
Жовківська перемога мистецтвом
Надія Слободян
Жовківський замок оживає: 11 залів загальною виставковою площею 700 м² представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв ім. Возницького. Експозиція розкриває краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії «ідеального міста».
13.09.21
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Штука
Пластир для внутрішніх ран
Сучасний гідрогель надійно прикриває шви в кишківнику.
13.09.21
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Наука