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Легше мати кілька власних книг, аніж одну власну думку
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Жовквівська перемога мистецтвом
Надія Слободян
Жовківський замок оживає: 11 залів загальною виставковою площею 700 м² представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв ім. Возницького. Експозиція розкриває краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії «ідеального міста».
13.09.21
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Штука
Пластир для внутрішніх ран
Сучасний гідрогель надійно прикриває шви в кишківнику.
13.09.21
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Наука
Слово і народ
Борис Харчук
«Нещасна людина, що добровільно зрікається рідної мови; щаслива людина, що в радості й горі будує слово своєї землі». До 90-річчя Бориса Харчука
13.09.21
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Минуле
На ракеті
Юрко ТИМЧУК
Чекати кардинальної зміни ситуації (тобто власне "сидіти на ракеті"), виявляється, можуть міністри з народними депутатами і навіть цілі геополітика з пандемією. Огляд подій тижня
13.09.21
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Україна
Національного концепту історії нема, бо її не було
Ліліана Гентош
Насправді це така примара: трактувати нашу історію у вакуумі. Українці чи євреї – ми жили спільно на цій землі, і наші історії розвивалися спільно.
12.09.21
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Україна
Станіслав Лем – філософ ХХІ сторіччя
Андрій Дахній
Бажання проникнути в таємницю чогось абсолютно не-людського, розширити свої власні людські межі, все завоювати... Втім, для Лема це далеко не основне, радше навпаки...
12.09.21
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Галичина
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марсу, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21
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Наука
Повість чудових літ: 1968 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: YIP, 1% Free, вбивство Мартіна Лютера Кінґа, молодіжна революція в Парижі, Празька весна, Піґасус, комуни на ранчо
11.09.21
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Минуле