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Дивись на картини неупереджено, читай книги чесно і живи як живеться
Ернест Гемінґвей
До теми
Жовквівська перемога мистецтвом
Надія Слободян
Жовківський замок оживає:11 залів загальною виставковою площею 700 м² представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв ім. Возницького. Експозиція розкриває краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії «ідеального міста».
13.09.21
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Штука
Пластир для внутрішніх ран
Сучасний гідрогель надійно прикриває шви в кишківнику.
13.09.21
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Наука
Національного концепту історії нема, бо її не було
Ліліана Гентош
Насправді це така примара: трактувати нашу історію у вакуумі. Українці чи євреї – ми жили спільно на цій землі, і наші історії розвивалися спільно.
12.09.21
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Україна
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марсу, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21
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Наука
Повість чудових літ: 1968 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: YIP, 1% Free, вбивство Мартіна Лютера Кінґа, молодіжна революція в Парижі, Празька весна, Піґасус, комуни на ранчо
11.09.21
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Минуле
Посеред полів Воєводини
Нікодем Щиґловський
Русинська мова все ще лунає на вулицях цього містечка. Русинською погукують діти, що женуть на роверах у бік каналу Дунай-Тиса-Дунай, нею розмовляють господині на базарі. Звучить дуже цікаво і ... знайомо.
11.09.21
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Галичина
Щоби все було на своєму місці
Тарас Прохасько
Класифікація різноманітних доль хоч на коротко унеможливлює невдоволення власною долею, допомагає витримати деякі тяжкі до витримання моменти.
10.09.21
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Дискурси
“Богун”: реванш чи рефлексія еволюції покоління?
Олеся Ісаюк
Реальний Богун абсолютно не пасував до тієї версії історії України, яку просували у СРСР. Але чому ця постать не привертала уваги письменників поза СРСР — велика загадка
10.09.21
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Україна