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Атлант із вулиці Незалежності в Івано-Франківську. Фото – "Репортер"
Понеділок, Вересень 13, 2021 - 09:30
До теми
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марсу, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21
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Наука
Повість чудових літ: 1968 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: YIP, 1% Free, вбивство Мартіна Лютера Кінґа, молодіжна революція в Парижі, Празька весна, Піґасус, комуни на ранчо
11.09.21
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Минуле
Посеред полів Воєводини
Нікодем Щиґловський
Русинська мова все ще лунає на вулицях цього містечка. Русинською погукують діти, що женуть на роверах у бік каналу Дунай-Тиса-Дунай, нею розмовляють господині на базарі. Звучить дуже цікаво і ... знайомо.
11.09.21
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Галичина
Щоби все було на своєму місці
Тарас Прохасько
Класифікація різноманітних доль хоч на коротко унеможливлює невдоволення власною долею, допомагає витримати деякі тяжкі до витримання моменти.
10.09.21
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Дискурси
Чи потрібні Європі власні збройні сили?
Максим МУЛЯР
Виведення військ США з Афганістану, захоплення Кабулу талібами, хаос на летовищі ім. Хаміда Карзая – все це змусило ЄУ вкотре заговорити про створення власних збройних сил. Досі такі ініціативи далі розмов не просувалися.
10.09.21
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У світі
Арт на межі технологій
ТЕТРАМАТИКА
Мистецькі твори та практики, що їх презентує фестиваль ТЕТРАМАТИКА, працюють принципово у полі експерименту: випробовують межі можливостей мистецтва у співдії з високими технологіями, переплітаючи звук/музику, відео/анімацію та текст.
10.09.21
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Штука
Невідомий замок Городка
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Літопис однієї археологічної експедиції: в Городку над Смотричем знайшли невідомий замок та актуалізували герб міста.
09.09.21
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Галичина
Ваґю стейк із 3D-принтера
Японські учені в лабораторії створили яловичину зі структурою ваґю.
09.09.21
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Наука