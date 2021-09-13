Посеред полів Воєводини

Нікодем Щиґловський

Русинська мова все ще лунає на вулицях цього містечка. Русинською погукують діти, що женуть на роверах у бік каналу Дунай-Тиса-Дунай, нею розмовляють господині на базарі. Звучить дуже цікаво і ... знайомо.