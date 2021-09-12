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100 років Лему
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Нині минає сто літ як у Львові народився Станіслав Лем
Неділя, Вересень 12, 2021 - 09:45
До теми
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марсу, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21
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Наука
Повість чудових літ: 1968 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: YIP, 1% Free, вбивство Мартіна Лютера Кінґа, молодіжна революція в Парижі, Празька весна, Піґасус, комуни на ранчо
11.09.21
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Минуле
Чи потрібні Європі власні збройні сили?
Максим МУЛЯР
Виведення військ США з Афганістану, захоплення Кабулу талібами, хаос на летовищі ім. Хаміда Карзая – все це змусило ЄУ вкотре заговорити про створення власних збройних сил. Досі такі ініціативи далі розмов не просувалися.
10.09.21
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У світі
Невідомий замок Городка
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Літопис однієї археологічної експедиції: в Городку над Смотричем знайшли невідомий замок та актуалізували герб міста.
09.09.21
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Галичина
Ваґю стейк із 3D-принтера
Японські учені в лабораторії створили яловичину зі структурою ваґю.
09.09.21
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Наука
John Lennon «Imagine» - 50 років
Ілько ЛЕМКО
Другий сольник Джона Леннона вийшов 9 вересня 1971 року в США і лише 8 жовтня у Великий Британії і мав шалений успіх, досягнувши першого місця в чартах практично усього світу. Він вважається одним із найкращих альбомів Джона Леннона. У Львові його сприйняли трохи нижче
09.09.21
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Минуле
Деукраїнізація Сяніцького повіту. II.
Тарас Радь
До сумних роковин виселення українців із Закерзоння – заключна частина дослідження про історію деукраїнізації Сяніччини
08.09.21
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Минуле
Ангели люблять читати
Юлія ОВСЯНИК
Перша Книжкова толока у Миколаєві без її ініціаторки і натхненниці Люби Хомчак. Відтепер захід матиме її ім’я
08.09.21
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Галичина