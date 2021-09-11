John Lennon «Imagine» - 50 років

Ілько ЛЕМКО

Другий сольник Джона Леннона вийшов 9 вересня 1971 року в США і лише 8 жовтня у Великий Британії і мав шалений успіх, досягнувши першого місця в чартах практично усього світу. Він вважається одним із найкращих альбомів Джона Леннона. У Львові його сприйняли трохи нижче