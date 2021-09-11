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Двадцяті роковини 9/11, теракту в Нью-Йорку
Субота, Вересень 11, 2021 - 09:00
До теми
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марса, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21
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Наука
Чи потрібні Європі власні збройні сили?
Максим МУЛЯР
Виведення військ США з Афганістану, захоплення Кабулу талібами, хаос на летовищі ім. Хаміда Карзая – все це змусило ЄУ вкотре заговорити про створення власних збройних сил. Досі такі ініціативи далі розмов не просувалися.
10.09.21
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У світі
Невідомий замок Городка
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Літопис однієї археологічної експедиції: в Городку над Смотричем знайшли невідомий замок та актуалізували герб міста.
09.09.21
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Галичина
Ваґю стейк із 3D-принтера
Японські учені в лабораторії створили яловичину зі структурою ваґю.
09.09.21
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Наука
John Lennon «Imagine» - 50 років
Ілько ЛЕМКО
Другий сольник Джона Леннона вийшов 9 вересня 1971 року в США і лише 8 жовтня у Великий Британії і мав шалений успіх, досягнувши першого місця в чартах практично усього світу. Він вважається одним із найкращих альбомів Джона Леннона. У Львові його сприйняли трохи нижче
09.09.21
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Минуле
Деукраїнізація Сяніцького повіту. II.
Тарас Радь
До сумних роковин виселення українців із Закерзоння – заключна частина дослідження про історію деукраїнізації Сяніччини
08.09.21
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Минуле
Ангели люблять читати
Юлія ОВСЯНИК
Перша Книжкова толока у Миколаєві без її ініціаторки і натхненниці Люби Хомчак. Відтепер захід матиме її ім’я
08.09.21
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Галичина
Мінлива сучасність і садок вишневий
Ольга Полюхович
Діброва показує різні стратегії прочитання, розкодовуючи таємниці мистецького світу Шевченка, хоча для Шевченкової поетичної уяви логіка загального ужитку може не спрацьовувати, попереджає автор книжки «Свіжим оком».
08.09.21
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Штука