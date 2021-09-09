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Гординя-Брейгель
головна
"Марнославство" (Superbia). Пітер Брейгель Старший. 1558р.
Четвер, Вересень 9, 2021 - 08:00
До теми
Мінлива сучасність і садок вишневий
Ольга Полюхович
Діброва показує різні стратегії прочитання, розкодовуючи таємниці мистецького світу Шевченка, хоча для Шевченкової поетичної уяви логіка загального ужитку може не спрацьовувати, попереджає автор книжки «Свіжим оком».
08.09.21
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Штука
Освітня платформа для практиків культури
Кафедра культурології УКУ спільно з Інститутом стратегії культури за підтримки Львівської міської ради оголошує початок конкурсного відбору на освітню платформу “Майстерня практиків культури”. Дедлайн : 25 вересня 2021 року.
07.09.21
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Штука
«Високий Замок» Станіслава Лема
Войцех Орлінський
Фраґмент біографічної книжки про Лема. Це не тільки біографія, а й драматична й чесна розповідь про складну історію Центрально-Східної Європи, у якій одне з чільних місць посідає Львів
07.09.21
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Минуле
Ніч радіо
Андрій ЛЮБКА
Натхнення – це насправді надхнення, тобто те, як ми осіннього вечора можемо зібратися разом в одній просторій залі і надихати так, щоб усім стало тепло і затишно...
07.09.21
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Дискурси
Пан Маю-то-десь. Jean-Paul Belmondo (1933-2021)
Легенда французького кіно. Мав шарм пофігіста, був іконою Нової хвилі, французьким Джеймсом Діном і Гамфрі Боґартом в одному тілі. В серпні мав другий інсульт.
07.09.21
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Дискурси
Чому з віком складніше підбирати слова?
У старшому мозку мережеві зв’язки хоч подібні на ті, що утворюються у молодших людей, але менш ефективні.
07.09.21
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Наука
Невичерпні ресурси
Юрко ТИМЧУК
Айнштайнове твердження про безмежність всесвіту і людської глупоти надзвичайно актуальне в нашій реальності, що продемонстрував висолоплений язик прес-секретаря президента. Огляд подій тижня
07.09.21
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Україна
Національна ідентичність і переживання історії
Роксана Харчук
У історичній перспективі вибір слабшої ідентичності може виявитися доленосним. Саме таким, за дослідником Сергієм Бєляковим, і був вибір Шевченка, бо друк «Кобзаря» змінив хід української історії.
06.09.21
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Штука