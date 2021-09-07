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Михайло Дзиндра
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15 років тому відійшов у засвіти Михайло Дзиндра
Вівторок, Вересень 7, 2021 - 23:30
До теми
Освітня платформа для практиків культури
Кафедра культурології УКУ спільно з Інститутом стратегії культури за підтримки Львівської міської ради оголошує початок конкурсного відбору на освітню платформу “Майстерня практиків культури”. Дедлайн : 25 вересня 2021 року.
07.09.21
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Штука
Пан Маю-то-десь. Jean-Paul Belmondo (1933-2021)
Легенда французького кіно. Мав шарм пофігіста, був іконою Нової хвилі, французьким Джеймсом Діном і Гамфрі Боґартом в одному тілі. В серпні мав другий інсульт.
07.09.21
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Дискурси
Чому з віком складніше підбирати слова?
У старшому мозку мережеві зв’язки хоч подібні на ті, що утворюються у молодших людей, але менш ефективні.
07.09.21
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Наука
Національна ідентичність і переживання історії
Роксана Харчук
У історичній перспективі вибір слабшої ідентичності може виявитися доленосним. Саме таким, за дослідником Сергієм Бєляковим, і був вибір Шевченка, бо друк «Кобзаря» змінив хід української історії.
06.09.21
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Штука
Коли «майндфулнес» шкодить
Александер Бурґойн, Девід Гембрік
«Майндфулнес» («усвідомленість» – це практика цілеспрямованого фокусування уваги на теперішньому моменті. Але бувають ситуації, коли вона не лише не допомагає, а й очевидно шкодить.
06.09.21
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Наука
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21
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Наука
Погляд Богородиці
Віталій Портников
Немає ніякої розради в тому, що ми не знаємо наших матерів старими, а тільки гіркота і біль...
05.09.21
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Дискурси
Бортнянський у Львівській опері
Сучасна прем’єра опер "Сокіл" і "Алкід", присвячена 270-річчю Дмитра Бортнянського, уперше представить класичну спадщину української музики, що залишалася невідомою для широкого кола слухачів.
04.09.21
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Штука