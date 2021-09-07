Михайло Дзиндра

Коли «майндфулнес» шкодить

Александер Бурґойн, Девід Гембрік

«Майндфулнес» («усвідомленість» – це практика цілеспрямованого фокусування уваги на теперішньому моменті. Але бувають ситуації, коли вона не лише не допомагає, а й очевидно шкодить.